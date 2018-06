Albuquerque sem medo de ir a eleições apela à união do PSD-M

O presidente do PSD-M disse, esta tarde, no encerramento do VI congresso dos Autarcas Sociais-Democratas, que decorreu perante cerca de 300 autarcas sociais-democratas, que não tem medo de ir a eleições no próximo ano: “Já disse e vou reiterar aqui que vou ser candidato ao próximo Congresso e candidato a líder do próximo Governo Regional”, sublinhando que o fará com “toda a segurança e com a cabeça levantada”, uma declaração que mereceu aplausos da plateia quando, curiosamente, na primeira fila, tinha Manuel António Correia, uma figura que tem estado afastado das lides partidárias mas que hoje compareceu a uma iniciativa do seu partido cumprimentando no final aquele que foi seu adversário nas internar de 2014.

Antes de aperto de mão ao companheiro, o presidente da Comissão Política dos social-democratas disse ser “fundamental que o nosso PSD esteja unido neste momento difícil, mas não é dramático”.

“Nós sempre tivemos adversários pela frente porque alguém quer nos combater, combater aquilo que defendemos e acreditamos que é a nossa Autonomia, que é a social-democracia, que é a nossa liberdade”, acentuou, referindo que o seu partido sempre

Para trás ficaram algumas críticas à actuação do Governo da República, nomeadamente à carga fiscal que tem vindo a aplicar, ao contrário, vincou, do seu Executivo que tem exercido uma política de desagravamento fiscal, dando exemplos da diminuição do preço dos combustíveis.