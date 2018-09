Albuquerque promete parque de lazer para o Caniço

O presidente do PSD-Ml esteve, hoje, no Canilço, para apresentar as obras para esta freguesia.

“É uma zona que tem muita população a viver em apartamentos e precisa de facto de um grande espaço, de um parque de recreio e lazer das crianças e da população em geral”, afirmou Miguel Albuquerque, no âmbito da iniciativa ‘Compromisso Madeira’.

Para breve, revelou Miguel Albuquerque, está também o concurso público para o nó das Figueirinhas, referindo ainda a grande aposta que tem sido feita no apoio às escolas e aos agricultores.

Com uma sala cheia, ouviu as preocupações e respondeu às várias questões levantadas pelos militantes. Questionado sobre o relacionamento com a Câmara Municipal de Santa Cruz, Miguel Albuquerque sublinhou que não se pode confundir as eleições regionais com as autárquicas e recordou que, enquanto candidato a presidente do Governo, ganhou as eleições em Santa Cruz. “As pessoas conhecem-me e sabem que nós não discriminamos nenhum concelho em função das opções políticas e estamos a trabalhar para o bem-estar da população do concelho”, disse.