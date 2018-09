Albuquerque este domingo na Festa da Sidra

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participará, este domingo, nas comemorações oficiais da Festa da Sidra. A XXVIII Mostra da Sidra decorre este fim-de-semana, no Santo da Serra, e é uma organização da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e da Casa do Povo local.

Este ano o evento, que pretende dar a conhecer as várias sidras produzidas nas freguesias da Região, conta com 6 ‘stands’ de sidra e 4 ‘stands’ institucionais, além de várias barracas de comes e bebes.

De destacar do programa de actividades a realização do cortejo etnográfico e da pisa do pêro, no domingo.

Recorde-se que, em 2018, os serviços da Direcção Regional de Agricultura, no apoio à melhor condução cultural das plantas, realizaram acções de poda em 4.640 macieiras (+ 212 que em 2017) nas várias zonas produtoras e 484 operações de enxertia. A par destas actividades, foram distribuídos aos agricultores, 445 porta-enxertos de macieiras.

Em 2017, passaram a constar do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Frutícolas, por iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura, da Associação de Agricultores da Madeira e da Universidade da Madeira (estas duas últimas entidades no âmbito do projecto Germobanco), dez variedades de macieiras/ pereiros únicas na Madeira: Maçã Barral; Maçã Cara de Dama; Pêro Calhau; Pêro Domingos; Pêro Ponta do Pargo; Pêro Bico de Melro; Pêro Branco; Pêro da Festa; Pêro Focinho de Rato; Pêro Vime.

O registo neste Catálogo, que é o único reconhecido a nível da União Europeia, assegura a protecção e preservação de um riquíssimo património genético vegetal regional e, em paralelo, a criação de condições ao incremento da produção frutícola, bem como ao desenvolvimento de circuitos comerciais para as variedades tradicionais de fruteiras madeirenses.