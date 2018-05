Albuquerque diz não ter conhecimento da visita de Costa à Madeira

O presidente do Governo Regional afirma não ter conhecimento da visita do Primeiro-Ministro à Região, algo que foi avançado pelo deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, através de uma publicação no Facebook. A visita deverá acontecer a 21 de Maio, por ocasião do Dia do Empresário Madeirense. Miguel Albuquerque falou aos jornalistas à margem de um evento alusivo à Festa da Flor, ao final da tarde de hoje.

Quando questionado sobre a visita de António Costa à Região, o presidente negou ter conhecimento sobre o assunto, “Não tenho conhecimento nem foi informado sobre essa visita”, afirmou. Quando questionado sobre a possibilidade de ocorrer esse encontro com o Primeiro-Ministro, Miguel Albuquerque salientou que “o que é importante é resolver os problemas da Madeira”.

“Continua tudo na mesma porque há um vontade política de não resolver essas questões e isso é que é o problema”, ressalvou. A taxa de juros paga pela Região, o novo hospital e as dívidas dos subsistemas de saúde preocupam a Região.

Miguel Albuquerque foi ainda questionado pelos jornalistas sobre as visitas de Paulo Cafôfo a Lisboa, para se reunir com António Costa, sendo que disse que esses encontros não o incomodam. “Incomodam nada... por mim podem fazer as figuras que quiserem. Agora estou é preocupado com a resolução dos problemas que são justos e são fundamentais para a Madeira”, frisou.

Satisfeito com a Festa da Flor

“Acho que correu muito bem. Tivemos quatro semanas óptimas”. As declarações são de Miguel Albuquerque que, estar tarde, esteve na cerimónia de entrega de prémios no concurso de arranjos florais alusivo à Festa da Flor.

O presidente do Governo Regional destacou a grande adesão aos cortejos alegóricos deste certame, bem como na exposição da Flor, que contou, até hoje, com 101 mil visitantes, sendo que até domingo, o número deverá subir. Este é já um número que bate o do ano passado, em que mais de 80 mil pessoas visitaram essa exposição na Praça do Povo.