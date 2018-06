Albuquerque desconhece razões da retirada do busto de CR7

Até o gabinete do presidente do Governo Regional diz desconhecer oficialmente as razões que levaram à substituição do busto de Cristiano Ronaldo, no Aeroporto da Madeira, uma situação que está a gerar uma onda de polémica.

Fonte do gabinete do presidente do Executivo, que há instantes chegou à Festa da Cereja, no Jardim da Serra, de resto onde se encontram muita gente assistir ao certame, recordou que a gestão do aeroporto pertence à Vinci, razão pela qual deve ser a empresa francesa a esclarecer o que se terá passado com a retirada da obra da autoria de Emanuel Santos que já disse estar “triste” com este episódio rocambolesco.

Emanuel Santos já afirmou esta manhã não ter sido informado da retirada do seu trabalho mostrando-se triste pelo sucedido, que ainda assim, depois de saber desta substituição, o escultor foi ao Aeroporto da Madeira verificar com os seus próprios olhos o que tinha acontecido.

Esta substituição já deu azo a um grupo aberto na rede social Facebook, intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’.