Albuquerque anuncia apoio nos passes sociais para todos

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou hoje um apoio global a todos quantos utilizem os transportes públicos na Região com passe social, depois de outras medidas já anunciadas a partir de 2019, nomeadamente o apoio às famílias com crianças nas creches.

“Esta é uma medida importantíssima a aplicar já no próximo Orçamento e será um apoio aos passes de transporte público, quer urbanos quer interurbanos”, frisou Miguel Albuquerque que visitou a Feira da Economia Social e Solidária que termina hoje na Praça do Povo.

“Entendemos que temos condições orçamentais para apoiar as famílias nas deslocações nos transportes públicos, aceitamos e entendemos que há margem para apoiar as famílias, diminuindo os encargos mensais nos passes, por isso vamos fazê-lo”, reforçou.

Sem avançar com uma estimativa dos montantes envolvidos, o líder do Executivo regional garante que aquando da apresentação do Orçamento será conhecido qual o valor, assegurando que será um apoio para todas as famílias, independentemente da sua condição financeira, sendo certo que para as mais carenciadas será calculada uma majoração no apoio.

Há vários anos que a Região apoia os passes sociais dos idosos e dos estudantes, além do mais recente, o denominado passe sub-23, tendo o presidente do Governo salientado que poderá haver também, no caso dos estudantes, um apoio reforçado para baixar os custos.