Aguaceiros a Norte e nuvens em geral no arquipélago

Ainda não é hoje que pode deixar o guarda-chuva em casa se vai para o Norte e para as terras altas, uma vez que o Instituto de Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos. No Funchal a chuva não deverá cair e as temperaturas vão chegar aos 24ºC na parte mais quente do dia. Quanto à mínima, ela será de 19ºC.

O vento vai soprar fraco no Funchal e vai a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas.

Quanto ao mar, as ondas a Norte serão de 1 metro e a Sul inferiores a esta altura. A temperatura da água do mar já subiu um pouco, estando agora nos 20ºC.