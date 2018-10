Agências, estatísticas e OE marcam o dia

Há cinco assuntos previstos para esta segunda-feira que convém saber:

. As agências ficam hoje a conhecer o plano do Governo mas exigem desde já algumas condições para vender as viagens dos estudantes. Por exemplo, querem receber do Governo Regional em sete dias e que o ónus das provas documentais sejam dos passageiros e não seu. A reunião decorre a esta hora na ACIF.

. O INE e a Direcção Regional de Estatística divulgam dados da Actividade Turística de Agosto de 2018. Na Madeira, até Julho, havia menos hóspedes entrados e menos dormidas face ao período homólogo anterior.

. Prossegue no Funchal o estágio da selecção portuguesa de sub-21, de preparação para o jogo com a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, com treino e conferência de imprensa com o seleccionador Rui Jorge.

. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos novos ministros da Defesa, Economia, Saúde e da Cultura, no Palácio de Belém, em Lisboa.

. Já apresentamos algumas das novidades do Orçamento de Estado para 2019, que vai ser hoje entregue na Assembleia da República. Ao longo do dia, na nossa plataforma digital, dar-lhe-emos todas a novidades que forem reveladas.