Aeroporto é mais grave problema da Madeira e solução “tarda” em Lisboa

O ex-secretário regional da Economia e actual deputado do PSD Eduardo Jesus alertou, esta manhã, na Escola Salesiana do Funchal, que “a inoperacionalidade do Aeroporto é o grande problema da Região Autónoma da Madeira neste momento” e renovou o pedido de urgência às entidades nacionais na tomada de medidas “porque as consequências estão a ser extremamente negativas para a Madeira”, quer para a população madeirense que viaja, quer para a maior indústria que temos, que é o turismo. A mensagem foi transmitida numa conferência para algumas dezenas de antigos alunos salesianos.

“Não há mais nenhum [problema] tão grave e tão importante como o da inoperacionalidade do Aeroporto e todos nós temos de ter a consciência da necessidade de ter uma solução o mais urgente possível”, sublinhou o economista e antigo governante, que lembrou que convidou diversas entidades nacionais – Autoridade Nacional de Aviação Civil, ANA, pilotos, secretário de Estado e ministro do Equipamento - a analisar eventuais mudanças para mitigar o problema, mas “está a demorar muito para se pensar”. “O tempo está a passar, as consequências são muito negativas para nós e tarda a vir coisas daquele lado [Lisboa] e o constrangimento é muito grande”, acrescentou.

Como a construção de um novo aeroporto não é viável no curto prazo, Eduardo Jesus referiu que “é obrigatório pensar” em alternativas. Desde logo defende a instalação de um sistema Light Detection and Ranging (LIDAR) que permita detectar com maior antecipação os ventos cruzados sobre a pista dos quadrantes Norte-Sul ou Sul-Norte. Por outro lado, a ANAC deve equacionar desde logo se os limites de 15 nós de vento, fixados em 1964 aquando da construção do primeiro Aeroporto da Madeira, ainda se justificam no presente momento, já que a actual pista é maior e tem outra orientação geográfica, os aviões dispõem de tecnologia mais moderna e segura e os pilotos têm maior qualificação e treino. A este respeito, o ex-secretário recordou que na semana passada o Aeroporto esteve fechado devido a ventos de 16/19 nós e que se os limites fossem de 25 nós, a operacionalidade estaria garantia, sempre respeitando os padrões de segurança.

Mas a questão fundamental, no entender de Eduardo Jesus, seria permitir que no Aeroporto da Madeira, tal como acontece em todos os aeroportos do Mundo, os pilotos pudessem ter a palavra final na decisão de aterragem. Na Madeira, “o piloto é obrigado a obedecer, em vez de ser uma recomendação como em todos os outros aeroportos do Mundo. Este é único que é assim. É uma excepção que não se percebe”, adiantou o mesmo deputado.