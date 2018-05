Adoro.ser.mulher prepara evento ‘Open Day com filhos’

A Comunidade Internacional de Mulheres Empreendedoras na Madeira, Adoro.Ser.Mulher, realiza este sábado, 12 de Maio u ‘Open day com filhos’.

A iniciativa, realizada em parceria com o Centro Helen Doron, é pensada para as mulheres empreendedoras com filhos. A ideia é incluir as crianças através de actividades direccionadas e adequadas às respectivas idades, sob orientação das técnicas Helen Doron.

Entre as 15h30 e as 18h30 de amanhã haverá diversas actividades, entre as quais uma Conversa sobre a conciliação entre a vida familiar e a carreira, a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre as duas entidades parceiras do evento e uma visita guiada ao Centro Helen Doron Funchal, seguida de lanche, nas instalações situadas na Rua Nova do Vale da Ajuda, Edifício Golden Star.

A participação obriga a uma inscrição através do ‘e-mail’ marisasantos@adorosermulher.com