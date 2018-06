Acordo entre o SESARAM e os enfermeiros elogiado pela TSD

A Secção dos Enfermeiros dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD) louvou o Governo Regional pelo sucesso nas negociações com os Enfermeiros da RAM, referindo-se ao Acordo Colectivo de Trabalho para os enfermeiros com o contrato individual de trabalho que exercem funções no SESARAM.

“Um instrumento ‘positivo’ aplicado ao enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho que visa «uniformizar as condições de trabalho relativamente aos enfermeiros com Contratos de Trabalho em Funções Públicas», explicou hoje a presidente da Secção dos Enfermeiros dos TSD, através de Conferência de Imprensa.

Tânia Costa referiu que este acordo dá cumprimento ao compromisso assumido pelo Governo Regional de assegurar a harmonização dos dois regimes de vinculação que coexistem no SESARAM, o que “demonstra o empenho no investimento e valorização dos profissionais de saúde.” Os elogias são tecidos no que diz respeito ao retorno dos 3 dias de férias, a abertura do concurso para a admissão de 64 enfermeiros e a remuneração suplementar para os enfermeiros especialistas.

“Até o fim da legislatura serão admitidos mais enfermeiros, cumprindo o plano de Governo, com um número total de 400 enfermeiros”, referiu Tânia Costa, frisando que os governantes estão sensíveis para os benefícios destas contratações.

“Percebemos que esta situação aumentará o investimento no imediato, mas os governantes estão sensíveis aos ganhos em saúde que advém destas contratações, com a diminuição da despesa a curto, médio e a longo prazo, e a melhoria clara na qualidade dos ser cuidados prestados”.

A Secção dos Enfermeiros aguarda apenas a revisão da carreira que depende do Governo da República, concluiu Tânia Costa.