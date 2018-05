ACIF confirma vinda de António Costa à Madeira no dia 21 de Maio

A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira confirma que já recebeu do gabinete do primeiro-ministro, António Costa, a confirmação da sua vinda ao jantar do Dia do Empresário Madeirense, que se realiza no dia 21 de Maio.

“Uma vez que o senhor primeiro-ministro fará a sua intervenção nesta ocasião, a senhora Ministra do Mar intervirá na sessão comemorativa subordinada ao tema ‘A Economia Sem Fronteiras’, que terá início pelas 14h30, no Centro de Congressos da Madeira”, revela numa nota de imprensa enviada à redacção.