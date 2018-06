Acesso ao Direito em debate no Funchal

No próximo dia 8 de Junho, pelas 09h15, o Auditório da Sede do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, no Funchal, irá receber no âmbito das Jornadas Nacionais do Instituto do Acesso ao Direito, um Encontro, no qual se abordarão importantes questões práticas do Acesso ao Direito/Apoio Judiciário.

Trata-se, segundo a Ordem, de “uma excelente oportunidade para reflectir esta matéria e, com os Tribunais, definir, esclarecer e articular procedimentos tão importantes para o cidadão em condições pessoais e financeiras mais delicadas e para a Justiça”.