Abertura do Percurso Pedestre Recomendado da Levada do Pico Castelo, no Porto Santo

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanhada pelo Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, deslocaram-se hoje ao Porto Santo para a abertura do Percurso Pedestre Recomendado da Levada do Pico Castelo.

A secretária regional do Ambiente, Susana Prada, disse ao DIÁRIO que “o Governo Regional decidiu em 2018 investir 10 vezes mais do que aquilo que era hábito em orçamentos anteriores na recuperação e ampliação de rede de percursos pedestres recomendados”.

“Até este ano existiam 28 percursos na ilha da Madeira e dois na ilha do Porto Santo”. Agora, de acordo com a governante, “já existem 30 na ilha da Madeira e com mais este percurso no Porto Santo passam existir três percursos recomendados” que, ao todo, perfazem 33 da RAM.

O percurso, com uma extensão de 4,1 Km, tem início na Estrada Regional 120, vulgo Estrada da Camacha, e segue pela base do Pico do Castelo, contornando a sua encosta sul, ladeado pela Levada do Pico Castelo até ao Ribeiro Formoso, permitindo, ainda, aceder à Capela da Nossa Senhora da Graça, datada da década de 30, do século XX.

Susana Prada salientou ainda o facto de o Governo Regional “querer diversificar a oferta nos dias em que há menos sol ou mesmo vento em que os turistas, mas também os porto-santenses podem fazer um percurso, desta feita, o terceiro percurso recomendado.