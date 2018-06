A partir desta quarta-feira dedicamos as festas a São João, saiba de tudo na sua agenda

Edição de 2018 dos Altares de São João no Funchal

Nesta quarta-feira, a partir das 18h30, com início na Travessa dos Reis (freguesia da Sé), decorrerá a abertura da edição 2018 dos Altares de São João, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. Como é tradição, o Executivo Municipal vai percorrer as ruas abrangidas, que incluem ainda a Rua da Conceição, a Rua da Figueira Preta, a Rua do Frigorífico e a Rua da Cooperativa Agrícola, até à Praça do Carmo.

Com animação diária garantida das 16h às 22h, os Altares de São João decorrem de 20 a 24 Junho. Para a edição deste ano, foi reforçada a animação nestes locais, com performances de rua e a presença de vários grupos folclóricos, para além da já habitual presença das Tunas, grupos de fado e marchas populares. A aposta passará, igualmente, pela itinerância das animações pelos diversos estabelecimentos comerciais. O número de lojistas e comerciantes que aderiram aos Altares de São João aumentou em relação ao ano transacto, sendo agora cerca de 20. A Câmara Municipal do Funchal, como habitual, irá construir o seu altar na Praça do Carmo, tendo lançado o desafio a todos os participantes de construir o seu próprio altar dentro dos estabelecimentos. A animação conta no cartaz com a Banda Municipal do Funchal, a Associação Geringonça, o Grupo de Folclore da Boa Nova, o Grupo de Folclore Monte Verde, a Tuna D´Elas, os Amantes do Fado, o Brinquinho de Santo António, a Banda D’Além, a Associação Olho-te, a Music Link Electro Band e o grupo de animação Teatro Bolo do Caco.

Arrancam as festas de São João no Porto Santo

As Festas de São João constituem um dos maiores cartazes turísticos da ilha do Porto Santo, evento integrado nas Festas do Concelho, cujas comemorações decorrem de 20 a 25 de Junho.

Programa desta quarta-feira:

Padrão dos Descobrimentos

18 horas - Abertura oficial das Festas do Concelho;

22 horas Actuação de Sónia Soares;

23 horas - Kontraband ;

00h30 - discoteca ao ar livre – DJ Sil;

Praça do Barqueiro

20 horas – Coro Infanto-Juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo;

20h30 – Grupo Etnográfico Infantil da EB1/PE do Porto Santo;

21 horas – Espectáculo da Semana Regional das Artes;

21h15 – Born&Move e Move&Dance.

Apresentação de nova animação infantil no Forum Madeira

Pelas 17h00, Luísa Freitas vai apresentar a Camioneta Mágica, um produto que se desloca pelo centro comercial, que se transforma, e muda a sua estrutura. Nunca se sabe o que transporta, em que paragem irá parar e que actividades traz, uma camioneta mágica. O Forum Madeira, desafiou a Universidade da Madeira e os seus alunos do Mestrado em Design dos Espaços que desenvolvessem momentos únicos e surpreendentes a todas as crianças madeirenses. E o resultado foi um dispositivo móvel, com uma série de actividades, a decorrer todos os fins-de-semana, desenvolvido pela aluna Luísa Freitas, a vencedora deste projecto no âmbito das disciplinas de Design Estúdio 1 e Investigação em Design. Luísa Freitas, em conjunto com a professora Susana Gonzaga, pensaram e construíram este dispositivo móvel pensado especificamente para se deslocar dentro do próprio centro comercial. Um espaço sem limites para a aprendizagem, divertimento e criatividade, em que em cada fim-de-semana será uma autêntica surpresa. Dedicado aos mais pequenos, foi projectado com uma linguagem formal sóbria e simples, que permita às crianças inventarem a sua camioneta heroína, ou camioneta das histórias, ou camioneta dos jogos interactivos ou analógicos.

Diarística e Cabral do Nascimento na próxima Conferência do Teatro

Às 18h00 acontece, no Teatro Municipal Baltazar Dias, mais uma sessão das Conferências do Teatro: Madeira de A a Z. Os temas abordados nesta sessão do mês de Junho serão a Diarística e Cabral do Nascimento, tendo como oradoras convidadas Cláudia Faria e Ana Salgueiro, respectivamente. Cláudia Faria irá debruçar-se sobre as travessias da diarística e da escrita do eu. Já Ana Salgueiro propõe-nos uma viagem na obra multidimensional de Cabral do Nascimento, analisando em que medida o paradigma da condição exílica define a orgânica do seu percurso cultural e político e, consequentemente, a construção da sua imagem de intelectual orgânico e humanista (auto-)crítico. A sessão é de entrada gratuita e será realizada no Foyer do Teatro. As conferências são promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, a Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares, a Agência de Promoção de Cultura Atlântica, a Universidade da Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.

Manuel Barata expõe no Museu Henrique e Francisco Franco

Pelas 18 horas, é inaugurada no Museu Henrique e Francisco Franco a nova exposição temporária do artista plástico Manuel Barata, intitulada de ‘Cosmos and Beyond – Part One’. A exposição estará patente até ao dia 31 de Outubro e será apresentada em três fases. A primeira fase é composta por 10 trabalhos de abstracionismo gestual, ficando aberta ao público até ao dia 20 de Julho, a segunda fase decorre de 30 de Agosto até 28 de Setembro, apresentando 10 trabalhos de abstracionismo gestual. Ambas as fases fazem parte de uma retrospectiva, e por fim a terceira fase decorre de 4 de Outubro e vai até dia 31 do mesmo mês, apresentando 10 trabalhos de abstracionismo gestual fazendo referência ao momento actual.

Movimento Apostólico de Schoenstatt realiza encontro no Curral das Freiras

O Movimento Apostólico de Schoenstatt na Diocese do Funchal realiza, nesta quarta-feira, na paróquia do Curral das Freiras, às 15h um encontro de reflexão, seguido de Eucaristia, às 16h30.

Conferência sobre ‘O jornalismo imersivo enquanto dispositivo de consciencialização social e cultural’

António Baía Reis, investigador e docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai estar na Universidade da Madeira (UMa) nesta quarta-feira, dia 20 de Junho, para proferir uma conferência, com o título: ‘O jornalismo imersivo enquanto dispositivo de consciencialização social e cultural: uma abordagem documental em vídeo 360º acerca da obra Rendimento Diário’, de António Rodrigues. A conferência, organizada pela Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, no âmbito da Licenciatura em Artes Visuais, terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, a partir das 10h. Com entrada livre, esta iniciativa pretende promover uma reflexão sobre o fenómeno da Arte Pública e em concreto sobre o contexto regional, bem como consciencializar o público para a obra ‘Rendimento Diário’ do escultor António Rodrigues, através do uso de narrativa imersiva, por forma a que esta venha a ocupar o lugar público que lhe é merecido enquanto homenagem artística de grande relevância acerca dos ‘meninos das caixinhas’ e das vivências da vila piscatória de Câmara de Lobos.

Albuquerque visita Espaço Intergeracional de São João na Ribeira Brava

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 16 horas, o Espaço Intergeracional de São João, obra da Câmara Municipal da Ribeira Brava. O centro tem capacidade para 15 pessoas e está aberta à população de toda aquela zona, sobretudo, mas também da freguesia. A infraestrutura foi implantada no espaço onde funcionou, durante muitos anos o talho de São João, espaço que se encontrava bastante degradado e que era alvo, frequentemente, de vandalismo. Em 2017, a Câmara Municipal da Ribeira Brava iniciou um processo de requalificação de toda aquela área, indo ao encontro das pretensões da população local, que solicitou junto dos serviços camarários uma nova utilização para o imóvel e ainda a requalificação urbanística de toda aquela zona.

Albuquerque encontra-se com militantes do Caniço

O presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, realiza, pelas 18h30, na nova sede do PSD/Caniço, um encontro com militantes daquela freguesia. De referir que a nova sede do PSD fica localizada na Rua Dr. Francisco Peres, Edifício Jardins do Caniço, Loja 10.

Conferência de imprensa do PS-Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, pelas 11h30, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do Grupo Parlamentar, Victor Freitas.

CDU denuncia mais uma das obras de Santa Engrácia da RAM

A CDU realiza, pelas 11h, junto ao Centro de Saúde da Calheta uma iniciativa política para denunciar mais uma das obras de Santa Engrácia da RAM.