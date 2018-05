“A Madeira está duplamente de parabéns”, diz Albuquerque

O Governo Regional diz que “a Madeira está duplamente de parabéns”.

“Depois do CD Nacional ter garantido o acesso ao principal escalão do futebol profissional português, agora foi a vez da equipa feminina do Madeira Andebol SAD sagrar-se Campeã Nacional da I Divisão, feito que alcança pela 14.ª vez”, aponta num comunicado enviado à redacção.

Tendo isto em conta, “o presidente do Governo Regional felicita atletas e dirigentes por mais este feito alcançado, que enche de orgulho madeirenses e portosantenses”.