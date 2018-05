O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e o secretário regional da Educação e Cultura dos Açores, Avelino de Freitas Meneses, estiveram hoje na sessão de encerramento da Semana da Europa da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António.

Esta iniciativa, realizada no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, contou também com a presença do Bispo do Funchal, D. António Carrilho, por ocasião do XIII Encontro Regional dos Cantares do Espírito Santo, em que participaram nove estabelecimentos de ensino.

Na oportunidade, Jorge Carvalho felicitou aquela escola por ter associado as comemorações da Europa ao património madeirense, bem como os professores que “dispensam grande parte do seu tempo para valorizar e disseminar a cultura regional junto dos alunos”.

“A escola não é só o currículo, não é só um ranking, não são só as aulas; é sobretudo para formar cidadãos e isso implica possibilitar o contacto com as nossas raízes”, relevou o governante.