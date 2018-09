83 estudantes colocados na Universidade da Madeira nesta 2.ª fase

De acordo com os dados divulgados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), ficaram colocados na Universidade da Madeira 83 estudantes, nesta 2.ª fase de acesso à faculdade. O curso com o maior número de admissões, nesta segunda ‘ronda’, acaba por ser Estudos da Cultura, com 13 colocados, sendo que em contraponto surgem os cursos de Engenharia Civil (ensino em inglês), Engenharia Electrónica e Telecomunicações (ensino em inglês) e Psicologia, que não obtiveram novos alunos para além daqueles que já haviam sido colocados na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.

Já em termos globais, segundo uma nota veiculada pela DGES, nesta segunda fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior público foram colocados 9.452 estudantes: 4.796 estudantes foram colocados no Ensino Superior politécnico e 4.656 no ensino universitário, tendo aumentado o número de estudantes na sua 1.ª opção (43%).

“No conjunto da primeira e segunda fases já ingressaram no ensino superior público, através do concurso nacional de acesso, 46.070 novos estudantes”, sendo que “na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 43.992 estudantes, dos quais se matricularam 38.767 (88,1%)”. Em relação à colocação de estudantes nesta 2.ª fase, a DGES confirma as estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 73 mil novos estudantes em 2018/19 quando consideradas todas as vias de ingresso, incluindo cerca de 45.000 novos estudantes a ingressar por via do concurso nacional de acesso.

Saiba então por onde ficam distribuídos os 83 novos alunos da Universidade da Madeira:

Faculdade de Artes e Humanidades

Artes Visuais - 2

Comunicação, Cultura e Organizações - 6

Design - 5

Estudos da Cultura - 13

Línguas e Relações Empresariais - 1

Psicologia - 1

Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia

Bioquímica - 7

Engenharia Civil (ensino em inglês) - 0

Engenharia Electrónica e Telecomunicações (ensino em inglês) - 0

Engenharia Informática - 7

Matemática (ensino em inglês) - 1

Faculdade de Ciências Sociais

Ciências da Educação - 8

Economia - 8

Educação Básica - 6

Educação Física e Desporto - 1

Gestão - 4

Faculdade de Ciências da Vida

Biologia - 1

Ciclo Básico de Medicina - 3

Escola Superior de Saúde

Enfermagem - 7

Escola Superior de Tecnologias e Gestão

Direcção e Gestão Hoteleira - 3