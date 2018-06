4.ª Edição do Summer Market decorre até quarta-feira, no Mercado dos Lavradores

O Mercado dos Lavradores dinamiza, a partir de hoje e até à próxima 4ª feira (4 a 6 de Junho), a 4ª edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design 2018, neste que é mais um dos eventos do seu calendário anual.

Durante três dias, 12 marcas estarão presentes nesta iniciativa da Unidade de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, um número superior ao do ano passado, que leva a Autarquia a registar um sinal da crescente vitalidade desta aposta.

A ideia é aproveitar o início do Verão para, num ambiente descontraído, comercializar os mais diversos artigos de design e vestuário. O evento decorre das 9h às 18 horas, com entradas livres.

Atelier dos Gatafunhos; Baby Home Hand Made; Caixa de Cores; Luna Bijuteria; Maui Made More; Mimi Hand Made Product; Mokukini; M13 Naturals; Karla Vieira Bijuteria; Patricia Pinto; Paez; e Tikinika Hand Made são as 12 marcas regionais presentes nesta edição.

Num registo veraneante, todos os interessados poderão, assim, encontrar vários artigos de design e vestuário, artigos de bebé, malas, bijuteria feita à mão, como colares de fio de seda, camurça, brincos e anéis, e ainda diversos acessórios inspirados em tradições madeirenses. Na próxima semana, locais e turistas terão, assim, mais uma razão para passar pelo Mercado dos Lavradores, numa oferta complementar que já começa a fazer parte dos hábitos da cidade.

A estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais tem sido uma das estratégias mais importantes do Executivo liderado por Paulo Cafôfo e passou por uma Requalificação da Oferta, através da promoção de novas formas de negócio, mais rentáveis, duradouras e de maior atratividade, captando novos segmentos de consumidores, pela adaptação e reabilitação dos edifícios e infraestruturas envolventes e por uma significativa dinamização cultural e de eventos, ainda que respeitando sempre um princípio sempre essencial que foi o da preservação da identidade dos Mercados do Funchal.

Neste sentido, a Câmara Municipal do Funchal tem procurado activamente captar novos segmentos de uma forma apelativa, com uma forte aposta em eventos e ações de promoção, através do envolvimento de diversos parceiros, e criando um efeito sinergético que tem sido notório ao longo dos últimos quatro anos.

Em 2018, serão cerca de 20 os eventos a ter lugar no Mercado dos Lavradores, isto além das feiras temáticas semanais, que também foram introduzidas pelo actual Executivo, num investimento que se manifesta das mais diversas formas, desde o apoio financeiro, ao logístico e às isenções.