A companhia aérea madeirense

Caro leitor internauta, depois de mais uma frenética semana de notícias, muitos foram apanhados desprevenidos, na última quinta-feira, pela luz verde dada finalmente ao projecto do Novo Hospital. Mas, a bem da verdade, não foi assim tão surpreendente. Siga o raciocínio. Com tantas coisas a acontecerem - e ainda estamos a um ano das eleições, ou talvez menos, se houver antecipação ‘laranja’ -, a Madeira vai seguramente precisar de uma unidade de saúde nova para acolher tanta gente com problemas de coração (e quiçá, insuficiência de tacho no sangue) tal é a velocidade das mudanças em curso.

São obras atrás de obras, são fugas de altos quadros do público para o privado, são lutas partidárias ‘fraticidas’, são piscares de olhos e ‘facadinhas’ a pensar nas listas das Regionais, enfim, a Madeira em modo de esteróides. Que caldeirada!

Mas há um tema que também faz cada vez mais parte da vida diária dos madeirenses, logo, do noticiário regional: a mobilidade aérea. Ora, depois de o Governo Regional da Madeira ter apresentado há uns dias o ‘plano B’ para as viagens dos estudantes, e numa altura em que o dossier do novo modelo de mobilidade deve estar a ser muitíssimo bem estudado na especialidade num qualquer gabinete da Assembleia da República (antes que saltem da cadeira, é sarcasmo), ficámos a saber, na quarta-feira, que o PS-M quer acelerar a mobilidade (e o Novo Hospital), conforme noticiou o DIÁRIO em manchete.

Mas há mais: os socialistas querem um modelo de subsídio igual ao de Canárias e o partido pretende uma terceira companhia aérea na rota Lisboa-Madeira. E foi aí, como dizia o infame João Kleber, “pára, pára, pára”, que tudo parou, para logo de seguida começar mais uma divertida competição daquilo a que se chama eu-é-já-tinha-falado-nisso-há-mais-tempo-do-que-tu-por-isso-eu-é-que-ganhei. Ou seja, gente de vários quadrantes saiu dos seus ‘Hubs’ para tentar mostrar aos €leitores quem são os ‘comandantes’ desta história, quem é percebe de aviões e quem é que quer outros voos em 2019...

O cartoon da Análise da Semana deste domingo ilustra este cenário, com alguns dos protagonistas a brincarem aos aviões de papel. Num dos aviões, a palavra ‘JavardAir’, remetendo para o icónico ‘sketch’ dos Gato Fedorento: “Sou o vosso comandante e em nome da Javard Air, gostaria de vos dar as boas vindas a bordo do nosso ‘Cátia Vanessa’”.

Esta referência poderá várias leituras, desde a representação de uma metáfora para a forma como as companhias aéreas, como a TAP, têm tratado os madeirenses, ou então, a sugestão da criação de uma companhia aérea madeirense, onde os passageiros viajam de pé como nos apinhados autocarros e onde não há cá ‘chá, café ou laranjada’, mas sim poncha e da boa! Talvez servisse para anestesiar dos preços das viagens aéreas... E com isto, faço ‘check out’...

