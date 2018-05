Administração Pública da Madeira vai integrar 170 precários

A Vice-presidência do Governo Regional aprovou uma portaria que visa regularizar as situações de precariedade de 170 trabalhadores. Os trabalhadores com recibos verde e com contratos a termo vão entrar para os quadros públicos já este ano. A notícia constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO, que adianta ainda que o vice-presidente Pedro Calado descarta a decisão dos 25 dias de férias para o sector privado.

A maior foto da primeira página ilustra uma notícia sobre a vaga de assaltos que atormenta o comércio da freguesia de S. Pedro. Os roubos a pessoas e assaltos a estabelecimentos originam abaixo-assinados e apelos ao reforço do policiamento e da iluminação pública na baixa do Funchal. O principal suspeito soma mais de 80 crimes mas continua em liberdade.

As eleições que mobilizam hoje 20 milhões de cidadãos venezuelanos, o regresso do espectáculo do Panda ao Funchal marcado para 2 de Junho no Parque de Santa Catarina e a solução à vista para o subsídio de mobilidade na visita do primeiro-ministro são outras notícias em destaque.