Telma Monteiro eliminada pela vice-campeã mundial

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada nos Mundiais que decorrem em Baku, ao perder por ‘ippon’ com a vice-campeã mundial e número dois do ‘ranking’, a japonesa Tsukasa Yoshida.

No terceiro combate que realizou nos -57 kg, Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, perdeu na luta no ‘solo’, com Yoshida a conseguir imobilizar a portuguesa a pouco mais de dois minutos para o final do tempo regulamentar.

Telma Monteiro, que tinha vencido nos dois combates disputados a jordana Hadeel Elalmi e a chinesa Wen Zhang, por ippon e waza ari, respetivamente, termina os Mundiais em nono lugar.

A portuguesa, que conta também com o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e outra medalha de bronze em Mundiais, em 2005, ‘pagou’ a dificuldade do sorteio, num momento da carreira em que é apenas 16.ª do ‘ranking’ mundial.

O quadro não favorecia Telma Monteiro, que, inevitavelmente -- se vencesse nas primeiras rondas -, encontraria uma das grandes favoritas numa fase que não lhe permitiria sequer chegar à repescagem.

Assim, com Yoshida pelo ‘caminho’, Telma deixava de ser favorita para estar praticamente em ‘pé de igualdade’ com japonesa, num combate em que a portuguesa deu boa réplica no início, mas acabou por ceder no chão.

Num primeiro momento, a portuguesa aguentou a ‘pega’ de Yoshida segurando também a perna da vice-campeã mundial, mas a partir instante em que a nipónica se conseguiu soltar, foi esperar os segundos do cronómetro até marcar ‘ippon’, por imobilização.

Este foi o terceiro combate em que Telma Monteiro encontrou a japonesa. Telma tem agora duas derrotas com Yoshida e uma vitória, quando em 2015 a venceu nas meias-finais do Grand Slam de Paris, competição em que conquistaria o ouro.

Hoje, competiram também em Baku Jorge Fernandes e Nuno Saraiva, ambos na categoria de -73 kg, com o primeiro a perder com o sul-coreano Ahn Joonsung, por ‘ippon’, e o segundo a fazer dois combates.

Nuno Saraiva teve uma boa estreia, ao vencer o campeão olímpico, o italiano Fabio basile, por ‘ippon’, mas perdeu no segundo duelo, com o mongol Tsend-Ochir Tsogtbaatar, por ‘waza ari’.

Portugal, que se apresenta na capital do Azerbaijão com uma delegação de 15 judocas, terá Anri Egutidze em competição no domingo, nos -81 kg.

Nos primeiros dias do campeonato, que teve início na quinta-feira e termina na próxima quarta-feira, destaque para o quinto lugar de Catarina Costa, que perdeu apenas na luta pela medalha de bronze, nos -48 kg.