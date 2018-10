Seleção portuguesa volta a treinar em Glasgow

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do particular de domingo com a Escócia, que irá decorrer em Hampden Park, na cidade de Glasgow.

Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00, no palco do duelo de domingo, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Após o treino, às 12:30, o selecionador nacional, Fernando Santos, e um jogador irão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente em Hampden Park.

Pepe e Bernardo Silva, que foram titulares no triunfo de quinta-feira sobre a Polónia (3-2), em encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, foram dispensados e falham o duelo com os escoceses, juntando-se na lista de ausentes a Cristiano Ronaldo, que só regressará em 2019.

O encontro particular entre as seleções principais da Escócia e de Portugal tem início agendado para as 17:00 de domingo, no Hampden Park.