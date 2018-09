O golo de Mohamed Salah diante do Everton, a 12 de Dezembro do ano passado, foi eleito o melhor golo de 2017/2018 na Gala The Best, que está a decorrer em Londres.

“Estou muito feliz, espero ainda ganhar outro prémio esta noite”, referiu o avançado do Liverpool, referindo-se ao The Best para melhor jogador do Mundo, no qual concorre com Cristiano Ronaldo e Luka Modric e que também será conhecido esta noite.

O golo de bicicleta de Ronaldo, ainda no Real diante da Juventus, era um dos finalistas.