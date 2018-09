Cristino Ronaldo partilhou, esta terça-feira, no Instagram, uma foto dos reinos de preparação para o jogo de hoje frente ao Valência, no grupo H da Liga dos Campeões.

Trata-se do regresso do ‘craque’ a Espanha, depois da transferência do tricampeão europeu Real Madrid para a Juventus.

A partida decorre hoje, às 20 horas, no Estádio de Mestalla.