Rafa titular em vez de Bruma, baixa de última hora na selecção portuguesa

A entrada de Rafa para o lugar de Bruma, baixa de última hora, é a única novidade no ‘onze’ da seleção portuguesa de futebol para o jogo de hoje na Polónia, da Liga A da Liga das Nações.

Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol revelou que o extremo do Leipzig, que nem sequer vai para o banco de suplentes, fica de fora devido a um problema intestinal.

Para substituir Bruma, Fernando Santos optou por Rafa, jogador de 25 anos que tem sido presença habitual na equipa do Benfica, tendo já marcado quatro golos em 2018/19.

O avançado dos ‘encarnados’, que foi chamado para substituir o lesionado Gonçalo Guedes, não atuava na seleção principal há mais de dois anos (01 de setembro de 2016) e, na 11.ª internacionalização ‘AA’, será titular pela quinta vez.

Rafa nunca tinha alinhado de início num jogo oficial e só havia participado num, a 18 de junho de 2016, quando, na fase final do Europeu, entrou aos 89 minutos para o lugar de Nani, no empate a zero com a Áustria, em Paris.

De resto, e em relação ao jogo contra a Itália, a 10 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, repete-se o resto da equipa.

Assim, Portugal vai alinhar com Rui Patrício na baliza, um quarteto defensivo formado por João Cancelo e Mário Rui, nas laterais, e Pepe e Rúben Dias, no eixo, William Carvalho, Rúben Neves e Pizzi no meio-campo e, no ataque, Rafa e Bernardo Silva nas alas a tentar servir o ponta-de-lança André Silva.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com três pontos, e a Polónia é segunda, com um, e defrontam-se esta quinta-feira, às 19:45 (em Lisboa), no Estádio Slaski, em Chorzow, na Polónia.