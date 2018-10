“Os adeptos têm toda a razão e o direito de nos criticarem”

Diego Barcelos prometeu hoje, em declarações à Rádio Nacional, que os jogadores do Nacional vão asumir uma atitude bem diferente no jogo desta sexta-feira, com o Portimonense, de abertura da 8.ª jornada da I Liga. Para o efeito, pediu o apoio dos adeptos.

“Este jogo tem uma enorme importância para nós. Precisamos de dar a volta por cima o quanto antes e queremos mostrar a todos, sobretudo aos nossos adeptos, que a nossa equipa tem valor”, registou o capitão de equipa, não escondendo que a derrota para a Taça de Portugal, com o Lusitano de Vildemoinhos, fez ‘mossa’. “A derrota em Viseu deixou-nos bastante frustrados. Não era o resultado que nós queríamos, não nos passava pela cabeça perdermos e teve um impacto muito grande dentro do balneário. Os adeptos têm toda a razão e todo o direito de nos criticarem, porque aquilo que temos feito até hoje está muito aquém do que podemos fazer. Aproveito, enquanto capitão de equipa e representando o grupo de trabalho, para fazer um apelo aos nossos apoiantes para que compareçam em massa e nos apoiem, porque só iremos sair desta situação todos juntos. Mais do que nunca precisamos dos nossos adeptos. Garanto que vão ver uma atitude e vontade de vencer muito diferente. A partir de sexta-feira tudo irá mudar”, prometeu o médio ofensivo.