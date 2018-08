“Nunca pagaria tanto por Ronaldo aos 33 anos”, diz o director-geral do Bayern de Munique

Ainda há quem fale da mais sonante movimentação de mercado deste Verão. Desta vez o comentário coube ao director-geral do Bayern de Munique, o ex-atleta Karl-Heinz Rummenigge, que afirmou em entrevista ao matutino germânico ‘TZ’ que o clube bávaro “não investiria tanto dinheiro num jogador de 33 anos”, em alusão à transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus.

“A contratação de Cristiano foi a que recebeu mais atenção de longe e eu entendo isso. É um jogador que conseguiu tudo com o Real Madrid. Foi o melhor jogador do Mundo durante cinco anos e é um grande jogador. As questões de marketing também tiveram um grande papel nesta contratação, mas mesmo assim no Bayern não investiríamos tanto dinheiro num jogador de 33 anos”, adiantou Karl-Heinz Rummenigge, explicando que o Bayern de Munique sabia que CR7 estava no mercado.

“Depois da final da Liga dos Campeões ele deixou claro o seu plano em deixar o clube. Eu também soube pelo seu agente, Jorge Mendes, que também cuida de jogadores como Renato Sanches e James Rodríguez, que não era para da boca para fora, era para ser levado a sério. Mesmo assim, fiquei surpreendido que o meu colega Andrea Agnelli tenha decidido entrar no negócio. Na Itália, ele ganhou grande apoio, pois, do ponto de vista da Juventus, a transferência faz sentido, já que o futebol italiano perdeu espaço. Com esta grande contratação, os italianos esperam voltar ao foco do futebol mundial de novo”, resumiu o director-geral do Bayern de Munique.

Ainda assim, na opinião de Karl-Heinz Rummenigge os bávaros eram o único clube da Bundesliga capaz de comprar o ‘astro’ madeirense. “Somente nós poderíamos lidar com isso, mas é de conhecimento geral que as grandes estrelas não vêm necessariamente para a Alemanha. E se vêm, apenas para o Bayern de Munique. Um exemplo é James, que, além de toda sua habilidade esportiva, tornou-se um representante importante do clube”, concluiu o alemão.