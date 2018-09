Montpellier-Nimes interrompido meia hora devido a distúrbios entre adeptos

O jogo entre o Montpellier e o Nimes, da oitava jornada do campeonato francês de futebol, esteve hoje interrompido durante mais de 30 minutos, devido a distúrbios provocados por adeptos dos dois clubes rivais.

Os confrontos começaram após a marcação do terceiro golo do Montpellier, marcado aos 78 minutos pelo avançado Gaetan Laborde, levando a polícia e intervir nas bancadas e o árbitro Ruddy Buquet a interromper o encontro, que a equipa anfitriã venceu por 3-0.

Vários jogadores do Montpellier tentaram acalmar os adeptos da sua equipa, que mantém uma intensa rivalidade com o Nimes, mas a partida apenas foi reatada cerca de 30 minutos após a interrupção, terminando sem mais alterações no marcador.

O jogo já tinha estado interrompido durante a primeira parte, quando um dos portões de metal do estádio do Montpellier cedeu à pressão dos adeptos que festejavam o golo inaugural, lançando alguns para dentro do relvado.

Os anfitriões, segundos classificados no campeonato, a nove pontos do Paris Saint-Germain, tinham chegado ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do defesa camaronês Ambroise Oyongo, aos 28 minutos, e do avançado Andy Delort, aos 45+9, de grande penalidade.