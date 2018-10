Marítimo e União no sorteio da Taça de Portugal agendado para sexta-feira

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol está agendado para a próxima sexta-feira (26 de Outubro), pelas 15 horas, no auditório 1 da Cidade do Futebol e contará com duas equipas da Madeira, o Marítimo e o União.

De referir que em prova encontram-se emblemas 32 emblemas: 16 da Liga NOS, seis da Ledman Liga Pro, oito do Campeonato de Portugal e dois dos campeonatos distritais (Silves FC e FC Vale Formoso).

Os jogos dos 16 avos de final estão agendados para o dia 25 de novembro.