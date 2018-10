Marítimo derrotado em casa frente ao Guimarães

O Marítimo foi derrotado esta tarde pelo Vitória Sport Clube, que veio de Guimarães à Madeira vencer por 3-1.

Os golos de Alexandre Guedes aos 11 e 68 minutos e de André André aos 79 minutos (penalty), com o tento da consolação maritimista a ser apontado por Correa aos 92, selaram o desfecho de uma partida que nunca foi de feição para o clube comandado por Cláudio Braga.

Com este resultado o Marítimo é apanhado na classificação pelos de Guimarães com os mesmos 10 pontos, ocupando assim o 8.º posto.

No final do encontro, alguns adeptos verde-rubros demonstraram a sua insatisfação com a série de maus resultados, mostrando lenços brancos à equipa técnica dirigida por Cláudio Braga.