Jesus troca Podence por Gelson, Vitória aposta em Ruben Dias

Os treinadores de Benfica e Sporting apresentam hoje ‘onzes’ sem surpresas no dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com o defesa Ruben Dias a substituir o lesionado Luisão e o extremo Gelson Martins a render Podence.

No embate entre os rivais lisboetas, marcado para o Estádio da Luz, a partir das 21:30, tanto Rui Vitória como Jorge Jesus vão apostar nas equipas iniciais mais ou menos previsíveis, nomeadamente com a troca do capitão ‘encarnado’ Luisão, a contas com uma lesão muscular na coxa direita, por Ruben Dias.

O jovem defesa central, de 20 anos, é o único repetente do ‘onze’ do último jogo, no terreno do Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga, que terminou empatado 2-2, e no qual os ‘encarnados’ recorreram a vários jogadores menos utilizados.

Desta forma, no 301.º dérbi lisboeta, o Benfica vai apresentar Bruno Varela na baliza, defendido por André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, um meio-campo com Fejsa, Krovinovic, Pizzi e o ataque entregue a Cervi, Salvio e Jonas, melhor marcador da I Liga, com 18 golos.

Já Jorge Jesus vai apresentar a sua equipa-base na I Liga, com o guarda-redes Rui Patrício, atrás dos defesas Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão, entregando o centro do terreno a William Carvalho e Battaglia, as alas a Gelson Martins e Acuña e o ataque a Bruno Fernandes e Bas Dost.

Relativamente ao último embate dos ‘leões’, caso do empate 1-1 no terreno do Belenenses, para a Taça da Liga, o técnico ‘verde e branco’ promoveu Gelson Martins à titularidade, em detrimento de Podence.

O tetracampeão Benfica ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 36 pontos, menos três do que o Sporting, segundo classificado com os mesmos pontos do líder FC Porto, que hoje visita o Feirense.

Os dois rivais vão defrontar-se no recinto ‘encarnado’, a partir das 21:30, num dérbi que vai ser arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.