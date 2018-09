Ivanildo Silva Nhaga é o mais recente reforço do União da Madeira. “O extremo de 21 anos, nascido na Guiné Bissau mas radicado há muito em Portugal, envergará as nossas cores após passagens pelo Futebol Benfica (onde completou a sua formação e jogou no então denominado Campeonato Nacional de Seniores), GDR Canaviais e Juventude de Évora”, revela o clube numa nota de imprensa enviada à redacção, acrescentando: “Ao atleta, queremos desejar as maiores felicidades com as nossas cores!”.