Inscrições para o MIUT abrem no próximo sábado

A 11.ª edição do MIUT® irá realizar-se a 27 de Abril de 2019, mas os atletas poderão efectuar as suas inscrições a partir das 19 horas do próximo sábado, dia 27 de Outubro, no site do evento.

Este ano a organização da prova inovou na plataforma online de inscrições, prometendo que a mesma será “mais intuitiva e de mais fácil utilização”. Após efectuada e confirmada a inscrição, o participante terá acesso a uma zona privada, onde terá de preencher um questionário médico, assim como introduzir mais alguns dados pessoais, sendo ainda possível rever os dados anteriormente introduzidos, com possibilidade de edição de alguns dados, explica a organização.

No que concerne à configuração da prova, o número mantém-se igual ao do ano anterior, com o MIUT 115 km, ULTRA 85 km, MARATHON 42 km e a MINI 16 km.

Tentando ajustar o número de inscrições à grande procura verificada nos anos anteriores, a organização optou por reajustar o número de inscritos. Nas provas MIUT e ULTRA o número de isncritos sobre de 900 para 1000 e de 450 para 500, respectivamente; na MARATHON mantém-se os 650 atletas e a MINI reduz o número de inscrições, de 500 para 450 inscrições.

Este reajustamento cria um aumento de 100 participantes, elevando o anterior número de inscritos de 2500 na edição de 2018 para 2600 na edição de 2019.

À semelhança do ano anterior, a inscrição nas duas maiores provas, requer que o atleta interessado a se inscrever tenha terminado uma prova com um mínimo de pontos ITRA entre 01-01-2016 e a data de inscrição.

No caso da prova MIUT são obrigatórios 4 pontos ITRA e na ULTRA são necessários 2 pontos ITRA.

Para a edição de 2019, a organização volta a assumir a responsabilidade social de um evento com esta importância e envergadura. Assim, foram implementados os ‘Peitoral Solidário, Saúde e Travel’, permitindo a inscrição de atletas através de donativos às seguintes instituições: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, Casa - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal, Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, Associação de Paralisia Cerebral da Madeira e a Ajuda A Alimentar Cães.

Tendo as inscrições nas últimas três edições do MIUT® esgotado rapidamente, e na edição de 2018 tendo esgotado em menos 24 horas, a organização está “expectante” para o próximo dia 27 de Outubro.

Como habitualmente, a organização da prova recomenda “a leitura de todo o regulamento, para que tudo seja assegurado por todos os atletas”.