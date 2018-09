Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal decorre este domingo

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que decorre este domingo, dia 16 de Setembro.

Estiveram igualmente presentes na ocasião o Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia, o Comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas, e o bombeiro Carlos Fernandes, que é o organizador da prova.

João Pedro Vieira enalteceu esta que é “uma iniciativa muito especial, porque serve um propósito muito maior do que a corrida em si, que é todos nós, quer aqueles que vão participar, quer todas as entidades públicas e privadas que se associam a este evento, reconhecermos o papel que esta corporação tem para o nosso Município e para as nossas vidas.”

O vereador, que também tutela a Protecção Civil Municipal, considera que “este é mais um exemplo do que os nossos bombeiros são capazes de fazer, não só em situações de aflição, mas também em termos de organização e de competição, sendo que estes desempenham normalmente um papel fundamental nas diferentes provas desportivas do concelho, com a sua presença e apoio técnico. Desta vez, estarão de ambos os lados da prova e os funchalenses lá estarão para apoiá-los.”

A prova, que está inserida na edição 2018 da Semana da Mobilidade do Funchal, terá partida pelas 9h, destinando-se aos escalões de juniores, seniores e veteranos, e tem uma extensão aproximada de 10.200 metros.

A partida é junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal (ao lado do Edifício 2000), ao passo que a meta está instalada junto à Câmara Municipal do Funchal, com entrega de prémios prevista para as 10h30.