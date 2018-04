Francisco Abreu piloto da Peugeot Portugal no ‘TCR Europa’ com um 308TCR

Francisco Abreu, piloto madeirense com um palmarés de velocidade já bem recheado, irá disputar o recém-criado ‘TCR Europe Touring Car Series’, apresentando-se no pelotão desta série europeia aos comandos de um Peugeot 308TCR. O exemplar que lhe será confiado, daquela que é a mais recente proposta de Competição Cliente da Peugeot Sport, terá a preparação da Sports & You.

A Sports & You, distribuidor oficial da Peugeot Sport para Portugal e Espanha, com o apoio da Peugeot Portugal, irá participar no recém-criado ‘TCR Europe Touring Car Series’, através da inscrição de um Peugeot 308TCR, uma das novas criações do departamento de competição da marca de Sochaux. Concebido para abarcar as principais séries nacionais e internacionais da categoria TCR, o modelo tem como target as equipas que pretendam uma máquina dotada da mais recente tecnologia de competição da Peugeot, traduzida num modelo de elevada performance, fiável e ainda mais agradável de conduzir.

“A Sports & You decidiu formar a equipa de TCR por dois motivos: primeiro porque acreditamos na categoria, inerente à nossa vontade de estamos ligados às principais modalidades, e depois porque vemos neste projecto a melhor forma de promover o produto 308TCR”, explica José Pedro Fontes, da Sports & You.

A conduzir o novo Peugeot 308TCR estará Francisco Abreu, piloto que tem construído a sua carreira na velocidade, e que conta com um bom traquejo técnico nesta categoria, não fosse ele duplo Vice-Campeão de Velocidade nacional em 2016 e 2017 e Campeão Nacional em 2015, contando ainda com o cetro ibérico alcançado no ano passado.

“A escolha do Francisco foi natural, dado que se trata de um dos mais promissores pilotos de velocidade portugueses. Não só tem experiência na categoria TCR como também vive a competição com a mesma paixão que nós. Acredito que, em conjunto, conseguiremos formar uma equipa muito forte,” acrescenta José Pedro Fontes.

“É com grande orgulho e responsabilidade que integro esta parceria com a Peugeot Portugal e a Sports & You para o campeonato Europeu de TCR,” refere Francisco Abreu. “Após 15 anos de competições oficiais com dedicação, trabalho e muita paixão é, para mim, concretizar um grande objetivo, voltar às competições internacionais e ainda para mais ligado à Peugeot Sport, num patamar tão elevado como é o TCR Europa. Estar em sintonia com a marca Peugeot e poder colaborar com as suas ambiciosas metas é um sentimento de grande satisfação e realização pessoal. Quero agarrar esta oportunidade com toda a dedicação e empenho e estou super-motivado para honrar esta aposta ao nível do que sempre fiz. Quero agradecer aos meus patrocinadores por viabilizarem e acreditarem no retorno de um projeto europeu, à Sports & You por ser o fio condutor desta oportunidade e à Peugeot Portugal pela confiança depositada.”

“A chegada do PEUGEOT 308TCR responde a uma forte expetativa ao nível das várias séries nacionais e internacionais, todas elas muito competitivas, e onde a PEUGEOT ambiciona atingir novos patamares”, refere Jorge Tomé, Diretor Geral da Peugeot Portugal e Espanha. “Para tal, desenvolvemos o 308 TCR, que é o mais recente resultado do know-how e do cariz desportivo da nossa Marca. Com esta máquina de competição que exibe toda a chancela da PEUGEOT Sport, estou certo de que iremos proporcionar ao Francisco Abreu um carro competitivo, que privilegia a performance pura, mas com custos de utilização reduzidos para os campeonatos onde se insere. Desejo a este jovem talento da velocidade nacional a melhor das sortes nesta internacionalização da sua carreira.”

A carreira de Francisco Abreu em resumo

Francisco Abreu (23 anos) é natural da Madeira e licenciou-se em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, em 2017. O piloto conta já com um vasto palmarés na velocidade, sendo um dos mais promissores do atual panorama português.

Iniciou-se no Karting aos 8 anos, sagrando-se Campeão Regional da Madeira de Karting, na época de estreia (2003), repetindo o feito dois anos depois. Venceu também duas Taças da Madeira. Foi Campeão Nacional de Karting, vencedor da Taça de Portugal e do Open de Portugal entre 2006 e 2008. No estrangeiro fez Karting em três épocas (2009 a 2001), obtendo resultados de relevo, salientando-se a vitória numa prova do World Series Karting (WSK), representando a equipa Tonykart oficial, sendo ainda hoje o único português que o conseguiu.

Em 2012 ingressou na “Autosport Academy”, da Federação Francesa de Automobilismo (FFSA), disputando simultaneamente o Campeonato Francês de Formula 4, alcançando, entre outros resultados, um pódio no mítico Grande Prémio de Pau.

A partir de 2013 regressou a Portugal e abraçou a velocidade nacional, garantindo vitórias em todos os circuitos por onde passou, sagrando-se Vice-Campeão desse ano na classe C3 dos Sport-Protótipos. Em 2014, ascendeu aos Sport Protótipos-CN, categoria rainha do Campeonato Nacional de Velocidade (CNV), alcançando o 3º lugar, no final da temporada. No ano seguinte, aos 21 anos, tornou-se no mais jovem Campeão Nacional de Velocidade de sempre, ao volante dum Tattus 2000, do Team Novadriver.

Fruto das evoluções entretanto registadas no CNV, em 2016 e 2017 integrou a categoria TCR-Turismos, aos comandos de um VW Golf TCR, daquela mesma equipa. Sagrou-se Vice-Campeão Nacional em ambas as temporadas, reforçando o título de 2017 com o cetro de Campeão Ibérico TCR.

2018 será, assim, o ano da evolução e da internacionalização de Francisco Abreu, piloto que, aos comandos do novo Peugeot 308TCR, parte à descoberta de um conjunto das mais conceituadas pistas, que servirão para a atribuição do título de 2018 do ‘TCR Europe Touring Car Series (ver abaixo).

PEUGEOT 308TCR: Objetivo performance

Modelo por excelência da competição cliente da Peugeot Sport para circuitos fechados, o Peugeot 308TCR traduz-se em performance absoluta.

O motor THP que o equipa conta com uma base robusta que já demonstrou a sua capacidade de suporte a uma forte relação potência por litro. Alvo de um grande trabalho na admissão, escape e turboalimentação, permite-se ao bloco de 4 cilindros turbo disponibilizar 350 cavalos para 420 Nm de binário às 3.000 rpm, dispondo de um potencial de quilometragem de 5.000 km.

No lado da transmissão, conta com uma caixa de velocidades específica, sequencial de 6 velocidades com patilhas ao volante. Graças a um alargamento muito significativo das vias, fruto das estruturas de suspensão específicas, das barras anti-rolamento ajustáveis à frente e atrás e dos elementos de suspensão inteiramente assentes nas rótulas, o Peugeot 308TCR apresenta um trem frontal de elevado potencial na entrada nas curvas e um trem traseiro que o complementa na perfeição.

As inúmeras possibilidades de regulações (altura da carroçaria, vias, curvatura, tanto à frente como atrás) permitirão otimizar as configurações do chassis para todos os circuitos, por todos os pilotos. No que se refere à travagem, conta com discos ventilados de 378x34 mm, com pinças de 6 pistões, à frente, e discos de 270x12 mm, com pinças de 2 pistões na traseira.

Um novo conjunto de pedais totalmente racing permite dotar os pilotos de todas as ferramentas para que possam explorar a viatura na perfeição.