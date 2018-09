FC Porto e Marítimo procuram subir à liderança provisória da I Liga

O FC Porto, campeão português de futebol, e o Marítimo podem ultrapassar hoje o trio de líderes da I Liga, caso se imponham nos jogos da quinta jornada, frente ao Vitória de Setúbal e ao Belenenses, respetivamente.

A equipa portuense, quarta classificada, com menos um ponto do que o trio de líderes, composto por Benfica, Sporting de Braga e Sporting, desloca-se ao reduto do Vitória de Setúbal, 11.º posicionado, no rescaldo do empate 1-1 na Alemanha, com Schalke 04, para a Liga dos Campeões.

O triunfo sobre os sadinos, que se impuseram pela última vez em casa ao FC Porto há 35 anos, em 06 de março de 1983, colocará sob pressão os rivais na luta pelo título, dois dos quais -- Sporting de Braga e Sporting -- vão defrontar-se na segunda-feira, no encerramento da ronda, no Minho.

Com o mesmo número de pontos, o Marítimo (quinto) também pode assomar-se ao topo da classificação em caso de vitória na receção ao Belenenses (10.º), no regresso do campeonato após três semanas de paragem, para a realização de jogos da seleção portuguesa e da Taça da Liga.

O Benfica, ainda invicto na prova, tal como os dois ‘companheiros’ de liderança, apenas entra em ação no domingo, quando receber o Desportivo das Aves, penúltimo colocado, poucos dias depois de ter perdido por 2-0 na receção ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.

A quinta jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com o Desportivo de Chaves a impor-se por 2-1 ao Boavista, em pleno Estádio do Bessa.