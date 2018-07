Excelente arranque na ‘Liga BRISA Pro Surf 2018’

Foi a norte da ilha, mais especificamente em S. Vicente, na Fajã d´Areia, que decorreu este domingo a 1.ª etapa da ‘Liga BRISA Pro Surf’. Com bom tempo e ondas perfeitas a rondar 1,5 a 2 metros de altura, os surfistas da Naval Surf Team aproveitaram ao máximo esta primeira jornada de competição.

Sem sinais de intimidação, as surfistas Verónica Silva e Matilde Faria disputaram uma final muito competitiva. No final foi Verónica Silva que venceu na categoria Open Feminino.

No Open Masculino, Bernardo Correia demonstrou desde o início a sua competência e, só na meia-final foi vencido por João Mealha, surfista muito experiente do Algarve que aproveitou a estadia na região para um breve regresso à competição.

No entanto, o grande destaque da prova vai para Nilton Freitas, tal como mencionou João Mealha na cerimónia de entrega de prémios, pois, com apenas 13 anos alcançou a sua primeira final na categoria Open apresentando um desempenho demolidor desde o primeiro heat até à última onda, mostrando sempre um surf progressivo com manobras que deliciaram o público presente ao longo de toda a prova.