Diego Simeone diz que Cristiano Ronaldo “não fez nada” para ser expulso

O treinador do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, disse hoje que a expulsão de Cristiano Ronaldo, da Juventus, frente ao Valência, para a Liga dos Campeões, não tem fundamento porque o português “não fez nada”.

“Não me parece que tenha feito absolutamente nada e acaba a ser expulso”, comentou o treinador dos ‘colchoneros’, quando questionado sobre as mudanças trazidas pelo vídeoárbitro para o futebol.

No regresso a Espanha, país que deixou na sequência da transferência do Real Madrid para a Juventus, Ronaldo disputou na quarta-feira apenas os primeiros 29 minutos do jogo do Grupo H da Liga dos Campeões -- que a equipa italiana venceu por 2-0 -, tendo sido expulso por alegada agressão a um adversário, o colombiano Murillo, com o resultado ainda em ‘branco’.

“Com a evolução do vídeoárbitro, e vendo a forma como apitaram no outro dia o lance de Ronaldo, terei de estar atento a tudo”, apontou Simeone, que destacou a possibilidade de a tecnologia “imprimir mais justiça ao futebol”.