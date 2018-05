Desportivo das Aves e Sporting com os ‘onzes’ mais fortes no Jamor

Os treinadores José Mota e Jorge Jesus vão apresentar hoje os ‘onze’ previsíveis e mais fortes de Desportivo das Aves e Sporting, respetivamente, na final da Taça de Portugal de futebol, que se disputa no Estádio Nacional.

Numa semana em que surgiram dúvidas sobre a utilização de Bas Dost, um dos principais alvos da invasão de adeptos à Academia dos ‘leões’, figura na frente de ataque do conjunto orientado por Jorge Jesus.

De resto, o técnico apresenta a melhor ‘versão’ dos ‘verde e brancos’, que não podem contar com o lateral-direito Piccini, lesionado.

Desta forma, o Sporting vai iniciar a partida com Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por Ristovski, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão. O miolo será ocupado por William Carvalho e Battaglia, enquanto Gelson Martins, Bruno Fernandes e Acuña formam o trio que vai apoiar o ponta de lança Bas Dost.

Já os avenses, que se estreiam numa final da prova ‘rainha’, também surgem com a equipa titular mais expetável, desde logo com o experiente guarda-redes Quim, de 42 anos, entre os postes, ele que é um dos poucos jogadores do plantel a ter participado numa final do Jamor.

O treinador José Mota faz ainda alinhar uma defesa com Rodrigo Soares, Carlos Ponck, Diego Galo e o ‘apitão’ Nélson Lenho, um meio-campo com Tissone, Braga e Vítor Gomes, e entregou o ataque a Amilton, Nildo Petrolina e Alexandre Guedes.

A final da Taça de Portugal tem início marcado para as 17:15 e será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.