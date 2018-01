Cristiano Ronaldo “não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta”

“Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta.” É desta forma que o futebolista Cristiano Ronaldo partilha uma imagem captada ontem, no Pico dos Barcelos, no Funchal, através das suas redes sociais.

O craque madeirense aparece rodeado dos seus troféus mais emblemáticos e aproveita para uma dedicatória. “Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e selecção”, afirma.

Por fim, conclui com um agradecimento muito especial aos seus fãs. “ Estes troféus também são vossos!”, considera.

O CR7 protagonizou ontem uma sessão fotográfica, que hoje faz capa no jornal desportivo espanhol ‘as’. Quanto ao título escolhido, não poderia ser melhor: ‘2017 foi um ano incrível’.