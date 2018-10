Cristiano Ronaldo marca quase sempre e nunca perdeu com ex-clubes

O futebolista português Cristiano Ronaldo regressa na terça-feira a Old Trafford, um problema para o Manchester United, já que o ‘capitão’ da seleção lusa marca quase sempre e nunca perdeu com as ex-clubes.

Frente aos ‘red devils’, que representou entre 2003/04 e 2008/09, e ao Sporting, clube no qual se formou e alinhou até 2002/03, Ronaldo contabiliza cinco golos, em apenas sete jogos, nos quais conseguiu seis vitórias e um empate.

Agora na Juventus, clube no qual ingressou no último defeso, depois de nove épocas ao serviço do Real Madrid (2009/10 a 2017/18), Ronaldo vai defrontar o Manchester United, em encontro da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na anterior visita ao ‘teatro dos sonhos’, Cristiano Ronaldo foi decisivo no triunfo do Real Madrid, ao apontar, aos 69 minutos, o tento da vitória do ‘onze’ de José Mourinho, por 2-1, na segunda mão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’, após o 1-1 na capital espanhola.

Três minutos depois de Modric empatar o jogo e a eliminatória, com um grande remate de fora da área, o internacional luso marcou com um desvio à boca da baliza, após um cruzamento do argentino Higuaín, pedindo desculpa aos adeptos.

O encontro e a eliminatória ficaram marcados pela expulsão do também internacional luso Nani, que deixou os ingleses com 10 aos 56 minutos do jogo em Old Trafford, depois de ter centrado para o autogolo de Sérgio Ramos, aos 48.

Cristiano Ronaldo acabou por decidir a eliminatória, depois de já ter facturado no Bernabéu, restabelecendo, então, igualmente sem festejos, o empate, com um cabeceamento no ‘quinto andar’, após centro da esquerda do argentino Di Maria.

O português ainda enfrentou uma terceira vez o Manchester United, já com Mourinho do lado inglês, e venceu por 2-1, conquistando a Supertaça Europeia de 2017, mas num jogo em que entrou apenas a sete minutos do fim.

Se os reencontros com os ingleses só trouxeram alegrias a Ronaldo, face ao Sporting o seu pecúlio é ainda melhor, com três golos apontados, todos determinantes, e quatro vitórias, em quatro jogos, todos da fase de grupos da ‘Champions’.

No primeiro regresso a Alvalade, na época 2007/08, mais precisamente em 19 de setembro de 2007, o futebolista madeirense decidiu o jogo com um cabeceamento junto à relva, à entrada da pequena área, aos 62 minutos. Pediu desculpa.

Em Old Trafford, os ‘leões’ estiveram a ganhar, com um tento de Abel, atual treinador do Sporting de Braga, aos 21 minutos, mas o argentino Tevez empatou, aos 61, e, já nos descontos, aos 90+2, Cristiano Ronaldo decidiu num livre soberbo, baptizado de ‘tomahawk’, que, desta vez, não resistiu a celebrar.

Nove anos volvidos, em 2016/17, Ronaldo reencontrou-se com o Sporting, agora como jogador do Real Madrid e, no Bernabéu, o ‘filme’ quase se repetiu, de novo com os ‘leões’ a saírem na frente, agora com um golo de Bruno César, aos 49 minutos.

A vitória dos comandados de Jorge Jesus parecia possível, mas, aos 89 minutos, Ronaldo, com mais um ‘tomahawk’, voltou a bater Rui Patrício, pedindo desculpas. Para o Sporting, o pior veio nos descontos, com Morata a selar o triunfo dos ‘merengues’ (2-1).

Em Alvalade, no segundo jogo, Ronaldo deu, finalmente, ‘descanso’, aos ‘leões’, mas o Real Madrid ganhou novamente por 2-1, com tentos de Varane e Benzema, este último aos 87 minutos, sete depois de Adrien Silva empatar de penálti.

<PRE>

- Os sete jogos de Cristiano Ronaldo face aos ex-clubes:

Época Data Prova Jogo Ronaldo

06/07 19/09/07 LC/FG1 Sporting - Manchester United (CR), 0-1 87 (T)(G)

(Cristiano Ronaldo 62)

06/07 27/11/07 LC/FG5 Manchester United (CR) - Sporting, 2-1 90 (T)(G)

(Carlos Tevez 61, Cristiano Ronaldo 90+2/ Abel Ferreira 21)

12/13 13/02/13 LC/OF1 Real Madrid (CR) - Manchester United, 1-1 90 (T)(G)

(Cristiano Ronaldo 30/ Danny Welbeck 20)

12/13 05/03/13 LC/OF2 Manchester United - Real Madrid (CR), 1-2 90 (T)(G)

(Sergio Ramos 48pb/ Luka Modric 66, Cristiano Ronaldo 69)

16/17 14/09/16 LC/FG1 Real Madrid (CR) - Sporting, 2-1 90 (T)(G)

(Cristiano Ronaldo 89, Álvaro Morata 90+4/ Bruno César 48)

16/17 22/11/16 LC/FG5 Sporting - Real Madrid (CR), 1-2 90 (T)

(Adrien Silva 80gp/ Raphael Varane 29, Karim Benzema 87)

17/18 08/08/17 STE Real Madrid (CR) - Manchester United, 2-1 07 (S)

(Casemiro 23, Isco 52/ Lukaku 62)

- Balanço: J V E D GOLOS

Contra Sporting 4 4 0 0 3

Contra Manchester United 3 2 1 0 2

Total (contra ex-clubes): 7 6 1 0 5