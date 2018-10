Conheça os resultados do Campeonato do Mundo de Síndrome de Down 2018

Concluiu-se, hoje, no Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol, a competição do Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa - Síndrome de Down.

No evento, realizado em parceria com a Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI) e o Clube Desportivo ‘Os Especiais’, defrontaram-se representantes da África do Sul, Argentina, França, Grã-Bretanha, Iraque, Itália, Macau, México, Portugal, República Checa, Rússia, Turquemenistão e Turquia.

Depois da realização das competições de Equipas e Pares, disputaram-se as provas de Singulares, destinadas as atletas com Trissomia 21 e Mosaicos.

Veja abaixo as classificações mais destacadas em cada uma das competições:

SINGULARES MASCULINOS - MOSAICO

1º lugar Ahmed Shaheen Saber - Iraque

2º lugar Ricardo Pires - Portugal

3º lugar Duncan Craigie - África do Sul

SINGULARES FEMININOS - MOSAICO

1º lugar Amanda Steyn - África do Sul

2º lugar Swart Minette - África do Sul

SINGULARES MASCULINOS - TRISSOMIA 21

1º lugar Juan Pablo Lamela - Argentina

2º lugar Jean Bachevillier - França

3º lugar Ludovic Morainville - França

- Harry Fairchild - Inglaterra

SINGULARES FEMININOS - TRISSOMIA 21

1º lugar Lucile Poquet - França

2º lugar Dita Anderova - Rep. Checa

3º lugar Camille Frison - França

- Carole Hennion - Portugal