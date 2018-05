Cátia Santos e Paulo Macedo bisam na Meia Maratona Atlântida

Decorreu na manhã deste Domingo a segunda edição da Meia Maratona Atlântida, evento pontuável para o Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite que teve como centro nevrálgico a Empresa de Cervejas da Madeira e decorreu entre Câmara de Lobos e o Funchal, com um total de 21097,5 metros na sua corrida principal. A organização esteve cargo da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira com o forte apoio da Empresa de Cervejas da Madeira e demais parceiros, e mereceu a presença de 333 atletas que alinharam nas diversas distâncias competitivas, assim como largas dezenas participaram na Marcha, não competitiva.

Na Meia-Maratona feminina, Cátia Santos voltou a vencer a Meia Maratona Atlântida, depois da vitória na 1ª edição, encabeçando um pódio 100% Grupo Desportivo do Estreito. A vencedora efetuou o tempo de 1 hora, 28 minutos e 42 segundos. Na segunda posição ficou a sua colega de equipa Daniela Sousa, que gastou 1 hora, 30 minutos e 21 segundos. Fechou o pódio totalmente GDE Luísa Freitas, que gastou mais 1 segundo que a sua colega Daniela Sousa.

Coletivamente na Meia Maratona feminina a vitória do Grupo Desportivo do Estreito foi clara, com 6 pontos, deixando na segunda posição o Madeira Trail Team com 27 pontos, com o Clube de Atletismo do Funchal a fechar o pódio coletivo com 36 pontos.

Nos homens, Paulo Macedo também repetiu a vitória de 2017, com a ADRAP também a ocupar os 3 lugares do pódio masculino. Paulo Macedo completou os 21.097,50 metros em 1 hora, 11 minutos e 29 segundos. Bruno Moniz ocupou a segunda posição com 1 hora, 13 minutos e 32 segundos. Fechou o pódio o terceiro homem da ADRAP, Silvestre Rodrigues, com 1 hora, 14 minutos e 42 segundos.

Coletivamente a ADRAP foi a natural vencedora, com 6 pontos, com a formação da VIP-RC a ocupar a segunda posição com 39 pontos, fechando o pódio coletivo o Clube de Atletismo do Funchal, com 41 pontos.

Élton Martins e Bárbara Correia triunfam na Mini-Maratona

O Clube de Atletismo do Funchal foi o grande dominador nos 4950 metros da Mini Maratona Atlântida, a conquistar os três primeiros lugares nos femininos e dois pódios nos masculinos.

Na corrida feminina, vitória para Bárbara Correia, com o tempo de 18 minutos e 47 segundos, seguida da sua colega de equipa Tatiana Rocha, com 19 minutos e 32 segundos, fechando o pódio feminino Cecília Andrade, com 20 minutos e 21 segundos.

Nos homens, vitória também para o Clube de Atletismo do Funchal por intermédio de Élton Martins, que completou os 4950 metros em 16 minutos e 5 segundos. Segunda posição para António Gonçalves, atleta do CCDT Horários do Funchal, com 16 minutos e 19 segundos. Na última posição do pódio ficou outro atleta do CAFH, Nuno Silva, com 16 minutos e 34 segundos.

Coletivamente nos masculinos vitória para a formação do Clube de Atletismo do Funchal com 8 pontos, seguido do CCDT Horários do Funchal com 47 pontos, fechando o pódio colectivo masculino o Sporting Clube da Madeira com 52 pontos.

Na corrida de cadeira de rodas, participação isolada de José Manuel Reis, do Clube Sport Marítimo, que completou os 1000 metros em 13 minutos e 14 segundos.

Na corrida dos Iniciados, Tomás Rosário foi o único atleta em prova, com o tempo de 3 minutos e 17 segundos.

No final a Empresa de Cervejas da Madeira promoveu um convívio que foi do agrado de todos os atletas, complementando assim a cerimónia de entrega de prémios.

A próxima etapa do Circuito Madeira a Correr - Re/Max elite será o Circuito da Junta de Freguesia de Santo António, no próximo dia 10 de Junho.