Carina Carvalho ficou em 17.º lugar no Circuito Mundial de Bopdyboard em Sintra

A atleta madeirense Carina Carvalho alcançou o 17º lugar, ficando-se pela 1ª ronda feminina desta do Sintra Portugal Pro, etapa do Circuito Mundial de Bodyboard 2018 que terminou este domingo.

A atleta do Iate Clube de Santa Cruz ficou “um pouco abaixo do em relação ao esperado”, conforme admitiu o clube em nota de imprensa.

A competição contou com a participação de 24 atletas de diferentes nacionalidades, com destaque para . A portuguesa Teresa Almeida classificou-se em 3.º lugar, atrás da venezuelana Lumar Guittard e da a japonesa Minome Tone, tendo-lhe faltado uma onda de 5.11 para passar à fase seguinte onde só poderiam passar as duas primeiras atletas.

A concluir a competição a portuguesa Joana Schenker, campeã mundial em título, e a brasileira Isabela Souza, múltipla campeã do Mundo e actualmente a representar o Estoril Praia, dividiram pontos e dinheiro na final do Portugal Sintra Pro, 3ª etapa do circuito mundial feminino, ao não conseguirem decidir a vencedora por causa... do nevoeiro.

Oito minutos depois do início da final e com a brasileira na frente (Schenker ainda só tinha feito uma onda), o nevoeiro tornou impossível a continuidade (e conclusão) da bateria, forçando a organização a cancelar a final.

A madeirense que foi a 17ª classificada do ranking mundial do ano passado, vai procurar manter as participações internacionais que lhe forem possíveis na modalidade, quer no mundial quer no europeu de bodyboard feminino, podendo continuar a elevar o nome da região lá fora com a consequente promoção das excelentes condições que apresenta para a prática desta modalidade e potencial turístico do destino.

De referir que em finais de julho a atleta marcou também presença em mais um Miss Activo Cup nas ondas da Costa Nova - Aveiro, 2ª etapa do europeu de bodyboard feminino, tendo ficado em 7º lugar.

Estas participações internacionais estão a ser possível graças aos apoios da Direção Regional da Juventude e do Desporto, reconhece o Iate Clube de Santa Cruz.