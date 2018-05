Beatriz Sousa estreia-se pela selecção A de Portugal

A jovem internacional madeirense Beatriz Sousa, internacional pela equipa de sub-18 é a principal novidade na convocatória do seleccionador Ulisses Pereira para os dois próximos jogos da equipa A de Portugal, partidas da qualificação para o Campeonato da Europa desta ano.

O primeiro jogo disputa-se dia 31 de maio em Sines, no Algarve, frente à Rússia às 17 horas, seguindo depois a Roménia, realizando ai um estágio antes do encontro com a seleção romena. Nesta convocatória está igualmente a madeirense Isabel Góis e as internacionais, Cristiana Morgado e Mónica Soares ambas também andebolistas do Madeira SAD. Relembre-se que a equipa A de portugal conta ainda com o técnico adjunto, o madeirense Artur Rodrigues,