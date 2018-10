Menos 30 acidentes esta semana na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou um total de 47 acidentes de viação nas estradas da Madeira entre os dias 12 e 18 de Outubro. Estes números representam uma diminuição de 30 sinistros, comparativamente com a semana anterior.

O Funchal tornou a ser o concelho com maior número de acidentes (19), seguindo-se Santa Cruz (13) e Câmara de Lobos (4).

Este número de sinistros resultou num total de 4 feridos graves (1 no Funchal, 1 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo) e 11 feridos ligeiros (4 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos e 5 em Santa Cruz.

“Durante o referido hiato temporal, desenvolvemos uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 7 detenções por condução sob o efeito do álcool (1 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 1 em Porto Moniz e 1 em São Vicente Santa Cruz) e 1 Detenção por desobediência (circular com veículo apreendido) em Câmara de Lobos”, afirma a PSP através de comunicado.

“Cientes do peso que detêm os ilícitos da condução sob o efeito do álcool e/ou drogas nos crimes contra a sociedade (Relatório Anual do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas dependências), no próximo dia 22 de Outubro terá início a Operação ‘Não ao álcool e às drogas’ que tem por público-alvo os alunos com faixas etárias mais aproximadas às vítimas mais frequentes dos acidentes. Pretendemos com estas intervenções contribuir para uma mudança de comportamentos nas estradas para as gerações futuras, enquanto procuramos que a nossa mensagem chegue aos pais através dos seus filhos”, informa.