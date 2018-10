Uma mulher de nacionalidade estrangeira, com cerca de 50 anos, sofreu hoje uma queda numa levada nas Achadas da Cruz. A vítima foi transportada para as Urgências do Porto Moniz numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Apresentava suspeita de fractura num braço.