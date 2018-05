Acidente com autocarro fez 22 feridos junto ao Aeroporto de Lisboa

O número de feridos na sequência de um despiste de um autocarro hoje junto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, subiu para 22, um deles em estado grave, segundo o INEM.

Num balanço final, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à agência Lusa que o acidente causou 22 feridos, um dos quais, uma mulher de 55 anos, considerada uma vítima grave, foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, à semelhança de outros sete feridos.

À Lusa, no local do acidente, o sub-comissário da divisão de trânsito da PSP, Luís Santos, afirmou que, dos 22 feridos, “só dois foram transportados para o hospital, já que um foi considerado grave pelo INEM e uma grávida por questões de precaução”, enquanto os restantes 20 foram assistidos no local devido a escoriações numa “espécie de hospital de campanha”.

Luís Santos avançou ainda que se encontravam no autocarro da Rodoviária de Lisboa cerca de 30 pessoas.

Questionado sobre as causas do acidente, o responsável avançou que ainda não estão determinadas e que serão investigadas pela brigada da PSP que se ocupa destas questões.

Luís Santos referiu apenas que o autocarro se despistou ao contornar a rotunda, junto à NAV -- Espaço de Portugal (entidade responsável pela gestão do tráfego aéreo), tendo embatido no muro.

A Rodoviária de Lisboa (RL) lamentou, através de comunicado, o acidente com a Carreira 313, na Rotunda entre a Rua A e Rua B no Aeroporto de Lisboa, adiantando que uma equipa da empresa está no local “a prestar todo o apoio necessário aos envolvidos neste acidente e fará o acompanhamento desta situação junto dos feridos e respectivos familiares”.

“A causa do acidente é, para já, desconhecida, estando ainda a ser reunidas todas as informações sobre o mesmo. A RL está a cooperar com as autoridades competentes, que contam com toda a sua colaboração na realização das investigações para apuramento das causas do acidente”, pode ler-se no comunicado.

No local encontra-se o Regimento de Sapadores Bombeiros que se encontra a tratar da limpeza da estrada, estando a aguardar por uma grua que vai ajudar a retirar o autocarro.

O trânsito está a decorrer com normalidade através do controlo da divisão de trânsito da PSP de Lisboa.

De acordo com informação do INEM, foram nove feridos levados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, três para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, enquanto dois feridos abandonaram o local por meios próprios.

Anteriormente, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tinha dado conta de que havia, pelo menos, 21 feridos.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, sete ambulâncias do INEM e bombeiros de várias corporações de Lisboa e Loures, além da PSP, que vai agora investigar as causas do acidente.