66 acidentes de viação na Região na última semana

66 acidentes de viação, dos quais resultaram 20 feridos ligeiros e uma vítima mortal, é o balanço da sinistralidade rodoviária, emitido pela Polícia de Segurança Pública, referente à semana compreendida entre os dias 7 e 13 de Setembro. O concelho do Funchal tornou a ser aquele que registou maior número de acidentes, num total de 37 sinistros.

Além disso, a PSP desenvolveu várias operações de fiscalização rodoviária, “que resultaram na materialização de 9 detenções por condução sob o efeito do álcool (5 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 em Santa Cruz) e 2 Detenções por falta de habilitação para a condução no Funchal e em Machico”, tal como refere nota enviada à imprensa.

“Destacamos na presente semana o início das actividades escolares e o fim de férias para muitos madeirenses, com o consequente aumento do número de veículos a circular em áreas citadinas. Esta poderá ser também uma razão justificativa para o aumento de 14 acidentes de viação relativamente à semana anterior, pelo que apelamos a uma maior atenção às regras de trânsito no exercício da condução”, refere nota assinada pelo comandante regional, Luís Filipe Simões.